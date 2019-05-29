Numune Hastanesi kapatıldı: 400 personel işsiz

Bilkent Şehir Hastanesi’nin Mart ayında açılmasının ardından kapatılan hastanelere Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklendi.

Ankara’nın mimarisi ve tarihiyle şehir belleğine işleyen hastaneleri arasında yer alan 138 yıllık tarihî Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden acele ile taburcu edilen hastaların ardından hastane personeli de mağduriyet yaşadı. Numune’nin kapanması ile taşeron firmaya bağlı yaklaşık 400 yemekhane personeli işten çıkarıldı. Birgün’ün haberine göre, Bilkent Şehir Hastanesi’nde “ihtiyaç olmadığı” belirtilerek işten çıkartılan yemekhane personelinin ardından hastanenin tamamen boşaltılması ile güvenlik hizmetlerinden sorumlu onlarca personel de işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

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