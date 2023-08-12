"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

'O bize Allah'ın emaneti olarak geldi'

12 Ağustos 2023, Cumartesi 13:45
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından sokaktan sahiplenilen kedi ile yaklaşık 2 hafta önce doğan 3 yavrusu, itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

Tefekkür Penceresi: Kedi bahsi
Kastamonu'dan yürekleri ısıtan bir merhamet haberi

 

Bir süre önce itfaiye müdürlüğü binasına gelen hamile kediye kucak açan itfaiye personeli kedi için, çamaşırhane bölümünde özel alan oluşturdu.

"Limon" adı verilen kedi, yaklaşık 2 hafta önce 3 yavru dünyaya getirdi.

Müdürlüğe neşe katan Limon ve yavrularına itfaiyeciler özenle bakıyor.

"Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar"

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, bütün canlılar için hayatlarını riske attıkları bir işte çalıştıklarını söyledi.

Meslekleri gereği mahsur kalan birçok hayvanın kurtarılmasına vesile olduklarını belirten Polat, hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.

Polat, bir gün müdürlük binasına sığınan hamile kediyle karşılaştıklarını, sahiplenmeye karar verdikleri kediye renginden dolayı "Limon" ismini verdiklerini anlattı.

Bir süre sonra kedinin kendisi için oluşturdukları özel alanda yavruladığını aktaran Polat, yavruların da bakımını üstlendiklerini kaydetti.

Polat, Limon ve yavrularının müdürlüğe renk kattığını belirterek, "İtfaiye tüm canlıların zor durumlarında can ve malını kurtarmak için kurulan bir kurum. Limon da hissetmiş olmalı ki buranın güvenilir bir yer olduğunu, bize sığındı. Biz de sahip çıktık. Yavruların annelerinden ayrılma vakti geldiğinde onları sahiplendirebiliriz." diye konuştu.

Limon'un kendilerine alıştığını anlatan Polat, "Bize alışıp bize güvendiği için yavrularını sevdiriyor. Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar. O bize Allah'ın emaneti olarak geldi. Artık gitmezse bizimle yaşamını sürdürmek isterse misafirimiz olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 364
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güvensiz ürünlere 4,1 milyon lira ceza

    "İsrail'in varlığına son verilmeli"

    Avrupa alarm durumunda

    'O bize Allah'ın emaneti olarak geldi'

    "Olamaz, yapamazsınız" diyenlere inat...

    Yurt geneline yeni sıcaklık uyarısı!

    Fenerbahçe üç kulvarda da başarı hedefleniyor

    9 günde 148 orman yangını

    Krizin faturası vatandaşa yüklendi

    Her gün zam mı olur?

    Tek adam sistemi bütün ayarları bozdu

    Tarıma acil tedbir çağrısı

    Kira davaları mahkemeleri kilitledi

    Dijitalleşme yüz yüze iletişimi azalttı

    Lejyonella bakterisi sebebiyle boşaltıldı

    Gençlerin önceliği eğitim ve istihdam

    Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban"ın ekranı karardı

    Kredi kartı harcamalarında rekor artış

    Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi reddeden kafa iktidarda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kutuplaştırıcı siyaset ve sonuçları
    Genel

    Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor
    Hikmet Günaydın

    “Bizi unutanlara biz de akibetlerini unuttururuz”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Her gün zam mı olur?
    Faruk ÇAKIR

    Tarım öldü, ağlayanı da yok!
    H. Muharrem OKUR

    Mümtaz Gürler ve neşriyat
    Genel

    Tarıma acil tedbir çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.