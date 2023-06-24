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'Öğle saatlerinde ve çok aç ya da çok tok şekilde yola çıkılmamalı'

24 Haziran 2023, Cumartesi 18:06
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlarımız olası trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak her zamankinden daha dikkatli araç kullanmalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın, okulların da tatil olduğu döneme denk gelmesi nedeniyle kara yollarındaki trafiğin daha yoğun olmasını beklediklerini bildirdi.

Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşları uyaran Apaydın, "Bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlarımız olası trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak her zamankinden daha dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımı mutlaka yaptırılmalı. Kazalara en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınılmalı ve emniyet kemeri kesinlikle ihmal edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, tatil dönemlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına işaret ederek, "Uzun tatillerde yaşanan trafik kazaları genellikle aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dinlenmeden yola çıkmak gibi ihmallerden kaynaklanıyor. Bu yıl ülke genelinde etkili olan yağışlar bayram trafiğini daha da zorlaştırabilir. Vatandaşlarımız bu bayram yola çıkarken trafik yoğunluğunu, yağışları ve güzergah üzerindeki yol çalışmalarını mutlaka göz önünde bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

Tatilin ilk ve son günlerinde oluşacak araç yoğunluğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, yoldaki asfaltın erime ihtimaline karşı güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde yola çıkmamalı. Çok aç ya da çok tok şekilde direksiyon başına geçilmemeli. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşulmamalı. Konsantrasyon kaybı olmaması için her üç saatte bir mola verilmeli. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması için trafikte herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bu vesileyle yola çıkacak vatandaşlarımız ile şoför esnafımızı daha hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram diliyorum."

AA

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