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Öğrenciler ‘İyilik Çarşısı’ kurdu

28 Aralık 2019, Cumartesi 01:29
İhtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla öğrenciler tarafından kurulan “İyilik Çarşısı”, yardım etmeye devam ediyor.

Bingöl’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencileri, evlerinde kullanmadıkları elbise ve ayakkabıları “İyilik Çarşısı” projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Toplam 1151 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulda idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyelerince ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla “Gönülden gönülle uzanan eller” sloganıyla “İyilik Çarşısı” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında toplanan giysiler ve ayakkabılar, okulun bodrum katında oluşturulan çarşıda toplandı.

“Herkesi destek vermeye çağırıyoruz”

Giyim mağazasını andıran çarşıda her yaşa uygun kıyafetler ve giysiler bulunuyor. Okul Müdürü Murat Pesen, yaptığı açıklamada, öğrencileri sadece akademik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da geleceğe hazırladıklarını söyledi. Öğrencilerin “değerler eğitimi” kapsamında zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri de hazırladığını aktaran Pesen, şunları kaydetti: “Çocukların yardımlaşma ve dayanışma duygularını ön plana çıkarmaya, onlara yardımseverliğin önemini kavratmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda veliler, öğrenciler ve hayırsever vatandaşlarca bağışlanan giyim ve ayakkabıları çarşımızda hazırlıyor, paketleyip ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz. Projemizde emeği geçenlere teşekkür ediyor, herkesi destek vermeye çağırıyoruz.”

“Amacımız, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak”

Proje koordinatörü müdür yardımcısı Fatih Karadağlı da proje fikrinin öğrencilerden geldiğini belirtti. “Amacımız giyilebilir durumdaki kıyafet ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaktır” diyen Karadağlı, projeye kamu ve özel sektörden de destek beklediklerini aktardı. Karadağlı, projenin devam etmesini istediklerini dile getirerek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak isteyen velilerimiz, vatandaşlarımız okulumuzda böyle bir proje olduğunu bilsinler, giymedikleri, kullanmadıkları kıyafet ve ayakkabıları ulaştırsınlar. Biz de bu vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışalım” diye konuştu. Öğrencilerden Nisa Nur Ay, projelerinin çok ilgi gördüğünü ve çok sayıda giysi bağışlandığını belirterek, “Müdürümüz, müdür yardımcılarımız bize çok destek oldular. Onlar sayesinde ihtiyaç sahiplerini tesbit edip, hiç kullanılmamış veya çok az kullanılmış ürünleri onlarla buluşturduk. Bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

AA

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