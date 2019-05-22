Öğrenciye sigara satan bayi 14 bin lira ceza aldı

Bartın Ömertepesi mevkiinde bulunan kız öğrenci yurdu yakınındaki bir tekel bayiinin öğrencilere sigara sattığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bir öğrencinin arkasından tekel bayiine giren ekipler, burada iş yeri sahibinin öğrenciye 3 lira karşılığında 3 adet sigara sattığını tesbit etti. Çocuklara ‘sağlık için tehlikeli madde temin etmek’ suçundan iş yeri sahibine 14 bin lira para cezası uygulandı. Bartın il Emniyet Müdürlüğü’nce okul çevrelerinde yaşı küçük okul öğrencilerine sigara satışı yapan iş yerlerini denetlemeye yönelik kontrollerin süreceği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.