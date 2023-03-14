Okuyucularımızla buluştuk

Gazetemizin İstanbul Güneşli Tesislerinde kahvaltılı bir programda bir araya gelen okuyucularımızla Üstad Bediüzzaman’ın vefat yıldönümü olan 23 Mart’ta yayınlanacak Yeni Asya’nın özel sayısının geniş kesimlere ulaştırılmasıyla ilgili hazırlıklar görüşüldü.

İstanbul Yeni Asya okuyucularımız gazetemizin Güneşli Tesislerinde önceki gün kahvaltılı bir programda bir araya geldi. İstanbul umum hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Çeşitli sunumların da gerçekleştirildiği toplantıda Üstad Bediüzzaman’ın vefat yıldönümü olan 23 Mart’ta yayınlanacak Gazetemiz özel sayısının geniş kesimlere ulaştırılmasıyla ilgili hazırlıklara devam edildiği dile getirildi. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan gazetemizin ve diğer yayınlarımızın daha fazla kitleye ulaştırılması hususunda görüşlerin değerlendirildiği toplantı şevk ve moral kaynağı oldu. İstanbul - M. İsmail Tezer

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