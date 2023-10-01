Ölen 6 kişiden 4’ü üniversite öğrencisi

Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu vefat eden 6 kişiden 4’ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Kazada üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Reklamcılık Programı öğrencisi Melisa Kor, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencisi Edanur Çelik, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Hilal Çelebi’nin öldüğünü ifade eden Turabi, yeni akademik yıla 4 öğrencilerini kaybetmenin hüznüyle başladıklarını dile getirdi.

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6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi vefat etti, 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otobüsteki Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi'nin (18) vefat ettiği belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazaya ilişkin bilgi verdi.

Koca, şunları kaydetti:

"Yaralılardan 33'ü olay yerine görevlendirilen 19 ambulans ve 2 UMKE timi ile hastaneye nakledilmiş, 2 kişiyse herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını beyan etmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, tedavileri için elimizden geleni yapacağız."

Kaza yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere, acı bir olay yaşadıklarını, kazada ölü ve yaralılar bulunduğunu söyledi.

İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden yolcu otobüsünün Merzifon ilçesine 5 kilometre kala yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini belirten Doruk, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi, 33 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Aralarında durumu ağır olanlar var." dedi.

Kaza yerinde fren izi bulunmadığına işaret eden Doruk otobüsün yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu yan yatıp devrildiğini anlattı.

Öte yandan kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yaralılar, kaza anını anlattı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan Kadir Aslan ise kazanın saat 07.00 sıralarında olduğunu dile getirerek, "Hafiften uyuyordum, gözlerim dalmıştı. O arada otobüsün yan yattığını gördüm. Ondan sonra bizleri ambulansa taşırken kendime geldim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Erbaa'ya düğüne ve yıllık izne gidiyorduk. Eşimi de gördüm, iyi diyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatani görevini yaptıktan sonra terhisinin ardından İzmir'den dönen Sadık Demirci de otobüste 19 numarada oturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İlerliyorduk 80-90 kilometre hızla. Bir anda bir ses duydum. Uykudaydım, gözümü açtım. 'Allah' diye bir ses duydum. O sırada çığlıklar falan, şoför tarlaya girdi, otobüs yan yattı, orada biraz süründü. Ben asılı kaldım biraz, sonra çarptım. Sonra kalktım, kalktıktan sonra kendimi başka bir yerde buldum. Olay yerinde insanlar can havliyle birbirlerini kurtarmaya çalışıyordu."