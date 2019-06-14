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Ömrünü engelli çocuklarına adadı

14 Haziran 2019, Cuma 23:59
Muş’un Hasköy ilçesinde geçen yıl eşi vefat eden 11 çocuk annesi kalp hastası Türkan Basım, 5 engelli çocuğuna büyük bir özveriyle bakarak örnek oluyor.

Muş’un Hasköy ilçesinde geçen yıl eşi vefat eden 11 çocuk annesi kalp hastası Türkan Basım, 5 engelli çocuğuna büyük bir özveriyle bakarak takdir topluyor. Geçen yıl eşi kalp krizi sonucu vefat eden 65 yaşındaki Basım, kas erimesi hastalığı bulunan Yusuf (25), Zehra (20), Esra (20), Muhammed (18) ve Harun’un (14) bütün ihtiyaçlarını tek başına gideriyor. Devletten aldığı destekle ailesinin geçimini sağlayan, ev işlerinin yanı sıra çocuklarının bakımını üstlenen Basım, hayatını çocuklarına adadı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin kendilerini belirli aralıklarla ziyaret ettiğini anlatan Basım, “Sabah kalktığımda onlara kahvaltı hazırlıyorum. Akşama kadar başlarındayım. Hasta oldukları için yürüyemiyorlar. Babaları bir yıl önce vefat etti. 25 yıldır bu çocuklara bakıyorum. Şimdi çocukların maaşları var. Onlara daha iyi bakıyorum. Kalp hastasıyım, ağır kalp ameliyatı geçirdim” dedi.

Yılın annesi seçildi

Muş Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Erkan Er şöyle konuştu: “Kurum olarak 4 engellimize evde bakım hizmeti veriyoruz. 5 engellinin sadece 4’üne ödeme yapabiliyoruz. Bu mevzuat öyle gerektiriyor. Ayrıca vakıf bünyesinde de 3 engellimize engelli maaşı ödeniyor. Yıl içerisinde gelip aileyi dinliyoruz, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntıları çözebilmek bize mutluluk veriyor. Annemizi biz 2018 yılında ‘yılın annesi’ seçtik. Türkan Hanım 5 engelliye bakabilme gücünü çocuklarına olan sevgisinden alıyor.”

“Annem çocuklarına ömrünü adadı”

Ailenin büyük çocuklarından Şerif Basım ise 5 engelli kardeşinin olduğunu ve arada annesine yardım ettiğini anlattı. Annesinin ömrünü çocuklarına adadığını belirten Basım, şu ifadeleri kullandı: “Tek bir kişinin kaldırabileceği yük değil. Annem hepsine göğüs germiş, tek başına kardeşlerimin ihtiyaçlarını gideriyor. Elimizden geldiğince anneme yardımcı oluyoruz.” 

AA

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