"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

"Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

18 Mayıs 2022, Çarşamba 22:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, yurt genelinde, bugün ve hafta sonu hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

Yağan, bugün Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurdun büyük bir kısmının yağışlı olacağını belirterek, "Bu geceden itibaren sıcaklıklar oldukça düşecek. Bugün İstanbul'da 18, Ankara'da 15 dereceleri göreceğiz. Kuvvetli yağışlarımız da var. Marmara'nın güneydoğusu, Bolu Dağı ve geçidi, Afyonkarahisar'ın yüksekleri ve orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, Erciyes'te, Uludağ'da, yani yurdun 1000, 1500, 2 bin metre yüksekliklerde bugün çok şiddetli olmayan bir kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışlarını özellikle bu gece 00.00'dan itibaren ve sabah saatlerinde bekliyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında beklediklerini belirten Yüksel Yağan, "Çeşitli kesimlerde 8 ile 12 dereceyi de bulacak. Soğuk hava perşembe ve cuma 2 gün etkisini gösterecek. En etkili olacağı gün ise perşembe olacak. Soğuk hava, kısmen cumartesi gününden sonra geçecek. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak. Pazar günü, İstanbul 24, Ankara 26 derecelere kadar çıkacak. Pazartesi yine bir yağışlı sistem daha gelecek ama mevsim normalleri civarına gelecek. Yani önümüzdeki hafta bir bahar havası yaşayacağız."

Yağan, bugün üç büyük şehrin hava sıcaklıklarına ilişkin de şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'da hafif sağanak yağış göreceğiz. 12 en düşük, 18 en yüksek sıcaklık olacak. Ankara'da da yine özellikle bu gece ve sabah 09.00'a kadar bir hafif yağış göreceğiz. Ankara'da günün en düşük sıcaklığı 9, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. İzmir'de de bugün bir yağış geçişi mevcut. İzmir biraz daha sıcak, en düşük 13, en yüksek 21 derece olacak."

Başkentin yüksek kesimlerinde zirai don uyarısı

Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, başkentte yüksek kesimlerde, zirai faaliyetlerin sürdüğü yerlerde, bu gece sıcaklığının sıfır dereceye düşeceğini dile getirerek, "Kızılcahamam'nın, Çamlıdere'nin yükseklerinde böyle yaygın bir don hadisesi yok ama kısmen zirai faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don bekliyoruz. Bu nedenle zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada'da yatılı kilise okullarıyla ilgili korkunç bir skandal daha

    Avrupa Ligi Kupası Eintracht Frankfurt'un oldu

    Marmara’daki balık stoku azaldı

    İlk 5 ayda 183 okul inşaatı iptal

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    'Rusya'ya tavizler verilmesini teklif ettiler'

    Türkiye ile ABD'den ortak açıklama

    "Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

    Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi vefat etti

    İcra dosyası 23 milyonu geçti

    AKP’nin lâle devri

    En önemli mesele israf

    Çay üreticisi öfkeli

    Danışmanın kırmızı çizgisi Atatürk

    Hesap sorulacak

    ABD ve Rusya’ye niye tepki yok?

    'Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz'

    '10 milyarlar çöpe gitti'

    Trafikte kaza sayısı arttı

    AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejimi ve gençler
    Mikail YAPRAK

    Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi
    Faruk ÇAKIR

    Büyük kriz, önemli çağrı
    Ahmet BATTAL

    Sirkeci’den tren Avrupa’dan raportör-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölmez eserlerin sanatkârı: Hattat Hamid
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasete baskı hep ters tepiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetin mesajları ve müjdeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.