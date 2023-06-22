"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Ordu'da 3 ilçenin bağlantı yolu ulaşıma kapandı

22 Haziran 2023, Perşembe 19:00
Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret gıda zamlarına yetişemiyor

    Hindistan'da 108 köy sular altında kaldı

    Paris'teki patlamada yaralı sayısı 50'ye yükseldi

    'Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne terör saldırısı planlıyor'

    Avustralya'dan Twitter'a 28 gün süre

    ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri çalındı

    "Katastrofik" şekilde patlamış

    Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

    ‘Beyaz Lale’ yıl sonu şenliği yapıldı

    Kalsak savaşta, gitsek denizde ölüyoruz

    Milletin vekilliği böyle olmaz

    Antidepresan kullanımı arttı

    Akdeniz’deki en büyük trajedi

    Dünyada yardıma muhtaç kişi sayısı 360 milyona yükseldi

    'Titanik'in enkazına dalan denizaltıdaki herkesin öldüğüne inanıyoruz'

    'Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetliyoruz'

    Manisa'daki fabrika yangınında son durum?

    Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanı oldu

    17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulmü alkışlamayın
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin sadakat imtihanı
    Genel

    "Katastrofik" şekilde patlamış
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz bizi bırakmaz!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Refah fâciasıyla savaş oyunu
    Cevher İLHAN

    İktidarın “demokratikleşme işbirliği” korkusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Sakalları sertleştiren demokrasi!
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi ve bürokratik kenelere dikkat!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.