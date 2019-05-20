Ordu’da yaralar sarılıyor

Ordu’da 22 bina ve 1 caminin yıkıldığı heyelandan mağdur olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde 31 konutun bulunduğu 22 bina ve 1 caminin yıkıldığı heyelandan mağdur olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla heyelandan mağdur olanların sıkıntılarını gidermek için bütün imkânların kullanıldığı belirtildi. Heyelanın ardından ilk olarak kriz masası oluşturulduğu, sağlanan koordinasyon sonucu bölgeye hareket edildiği vurgulanan açıklamada, “Vatandaşların yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye mobil mutfak gönderildi. İçme suyu, tuvalet ve diğer ihtiyaçları için bütün ekipmanlar bölgede konuşlandırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Afet başvuru masası oluşturuldu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, heyelan dolayısıyla afet başvuru masası oluşturuldu. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması dolayısıyla vatandaşların talep, ihtiyaç veya isteklerinin daha ivedi ve koordineli şekilde karşılanması maksadıyla Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde afet başvuru masası oluşturuldu. Başvuru masası, görevli personelin vatandaşların taleplerini alması ve onlara yardımcı olması için 25 Mayıs’a kadar açık tutulacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, bütün imkânlarla heyelan bölgesinde olduklarını aktararak şunları kaydetti: “Heyelandan mağdur olan vatandaşların yeme içme, barınma, ev eşyalarının naklî ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için sıkı çalışma başlattık. Yeni bir yerleşim yeri belirlenerek heyelandan mağdur olan vatandaşlarımız için yeni konut yapım çalışmalarına da en kısa sürede başlanacak.”