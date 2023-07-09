Ordulu Yeni Asya okuyucuları piknikte buluştu

Geleneksel olarak düzenlenen “Ordulu Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” bu yıl da yoğun bir katılımla Fatsa’nın şirin beldesi Bolaman’da gerçekleştirildi. 02/07/2023 tarihli piknikte açılış konuşmasını Eğitimci Tevfik Demirbaş yaptı.

Program, Yeni Asya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Battal’ın uhuvvet ve kardeşliğin önemine değindiği Risale-i Nur dersiyle devam etti. Çevre illerden de katılımın olduğu piknikte Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi İntizam Seyda Durgun da pikniğe katılarak Ordulu Yeni Asya Okuyucuları ile buluştu. Öğle namazı akabinde misafirlere ikramlarda bulunulduktan sonra Emekli Öğretim Görevlisi Hukukçu Emir Ali Duman’ın Risale-i Nur dersiyle devam eden programda özellikle genç katılımcı sayısının çokluğu dikkat çekti. Piknik programında ayrıca çocuklara yönelik etkinlikler yapılarak, küçüklerin de programa katılımları sağlandı. Ordu/ Yeni Asya

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