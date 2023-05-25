Orman köylülerine traktör desteği

25 Mayıs 2023, Perşembe 17:00
“Orman Köylerine Destek Projesi” kapsamında, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde orman köylülerine traktörleri teslim edildi.
Taşköprü Orman İşletme Müdürü Taner Altun, programda yaptığı konuşmada, “Sarpun köyü muhtarımız Hasan Çelik, Abdalhasan köyünden Oğuzhan Ulaşan ve Musa köyünden Bayram Yılmaz’a Orman köylerimize destek projeleri kapsamında her bir traktör için 600 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 800 bin lira destek sağlandı. İlk yıl ödemesiz yüzde 20’si hibe olan kredinin yılda bir taksit olmak üzere 7 yılda geri ödeme kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi. Orman köylüsü Hasan Çelik ise, “Bizlere verilen desteklerden dolayı devletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni traktörlerimiz ile çalışmalarımız daha kolay ve daha hızlı şekilde ilerleyecek. Bugün ayrı bir mutluluğum var.” diye konuştu.
AA
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