Orman yangınları erken başladı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.

Orman yangınında görevli ekipler, ramazan ayının ilk sahurunu söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yaptı. Bursa’da da geçtiğimiz gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü. İYİ Parti, orman yangınlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Araştırma önergesinin gerekçesinde, “İktidar; başta İYİ Parti tarafından olmak üzere her kesimden vatandaşımız tarafından uyarılmasına rağmen, yangın söndürme uçaklarının ve diğer ekipmanların yetersizliğini giderememiştir. Yaşanılan aymazlıklara son verilerek acilen bir komisyon bünyesinde TBMM çatısı altında çalışmalara başlanmalıdır” denildi. Haber Merkezi

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