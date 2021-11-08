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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Orman yangınlarının suçlusu insan

08 Kasım 2021, Pazartesi
Araştırmacılar, çevre felaketlerinin birinci sebebinin insan faaliyetleri olduğunu tesbit etti.

Bu yaz, ABD’nin batısı tam anlamıyla yakıp kavuran bir orman yangını sezonuna şahit oldu. Ülke çapında altı milyon hektardan daha geniş bir alanı yok eden 48 bini aşkın orman yangını yaşandı. Bu olayların birinci sebebinin insanlar olmadığını ve havanın işleyişinde görülen tabiî değişimlerin, dünyadaki en kuru ve yangına karşı hassas bölgelerin bu hale gelmesine katkı yaptığını düşünebilmek güzel olurdu.

Ne yazık ki gerçek o kadar da hoş değil. ABD’nin batı bölgelerinde gittikçe artan orman yangını oranları söz konusu olduğunda suçun ne kadarını tabiî sebeplerin üzerine atabileceğimizi tesbit etmeyi amaçlayan yeni bir araştırmanın aktardığı kadarıyla, orman yangınlarının muhtemel sebebi yaşadığımız iklim değişikliği. Araştırma makalesinin yazarlarından ve UCLA’ın (Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Kampusü) Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölümü’nde profesör olarak görev yapan Rong Fu, “Yangın havasındaki bu artışın yalnızca hava düzenlerini ne kadar değiştirdiğini ve ne kadarının değişen hava düzenleriyle izah edilemeyeceğini öğrenmek istiyoruz” diyor.

DURUM NE KADAR KÖTÜ?

Fu ve ekibi “topluca oluşturulmuş akış analoğu” dedikleri bir teknik kullandı. Kısaca söylersek, bölgede 1979 ve 2010 yılları arasında tabiî biçimde meydana gelen hava şartlarının şimdikine benzediği vak’aları tesbit ettiler. Buradan ilerleyerek, hem geçmişteki hem de şimdiki durumlarda ‘buhar basıncı açığı’ (VPD) diye adlandırılan bir rakama -temelde, bölgenin ne kadar kuru ve ‘susuz’ olduğuna- baktılar.

BAŞIMIZ BELÂDA

İnsanî faaliyetlerin iklim değişikliği üzerindeki etki düzeyini kesin biçimde anlamaya çalışmak güç bir uğraş; zira iklim bir düzeye kadar kendi kendine değişir. Yine de bu araştırma, insanların bu olayda ne kadar sorumlu olduğunu anlamayı amaçlayan yeni bir girişim. Bunun yanı sıra, Fu’ya göre, bu araştırmada kullanılan yöntemler dünyanın başka yerlerinde de kullanılabilir. Fu, “Bu yaklaşımın diğer alanlarda da uygulanabileceğini düşünüyorum” diyor.

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