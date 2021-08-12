Ormancılar 12 ay iş garantisi istiyor

Orman yangınları orman çalışanlarının çalışma şartlarını tekrar gündeme getirdi.

Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, orman işçilerinin 9 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması gerektiğini söyledi. Aslan, “Orman yangınlarının ardından ihya ve inşa çalışmaları yapılması gerekiyor. Bu hususla ilgili ciddi bir ekip gücüne ihtiyaç vardır. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 bin 600 işçinin moral ve motivasyonu noktasında kadrolu olmasını talep ediyoruz” dedi. Orman sektöründe yaşanan istihdam sorununa temas eden Settar Aslan, “Bugün ormanları sadece yangından ibaret görmemiz mümkün değil, ormanlarımızın bakımını, onarımını, gelişimini sağlayan orman işçilerimiz aynı zamanda ormanların korunmasını da üstleniyorlar. Ancak istihdam sorunu nedeniyle beş kişinin yapacağı işi bir kişi yapmak zorunda kalıyor. Bu sorun da bir an evvel çözülmeli” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören