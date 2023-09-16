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17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Otelin bahçesindeki ağaçlık alana düştü

16 Eylül 2023, Cumartesi 19:00
Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter, alçak mesafeden ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğradı.

Alınan bilgiye göre, N.C'nin komutasındaki özel bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine iniş esnasında alçak mesafeden ağaçlık alana düştü.

Kazada, helikopterdeki N.C. ile oğlu B.C. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.20’de pilotajını N.C'nin yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş/kalkış alanına iniş esnasında, ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içinde ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan helikopterin düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde helikopterin rüzgara kapılarak ağaçlık alana düştüğü görüldü.

AA

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