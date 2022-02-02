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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Pahalılık halkı bunaltıyor

02 Şubat 2022, Çarşamba
İstanbul, Avcılar’daki bir semt pazarında esnaf ve tüketici artan fiyatlardan bunaldıklarını söylediler.

Türkiye’de enflasyon hayatın her alanında hissediliyor. Geçen hafta ülkenin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanan tedarik zinciri sorunları, halihazırda yüksek olan gıda fiyatlarının daha da artmasına sebep oldu. Toptancılar, kötü hava şartları sebebiyle hallere gelmesi gereken birçok aracın yollarda kalmasından dolayı tedarik zincirinin aksadığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını söylese de birçok tüketici bu durumu inandırıcı bulmuyor.

VOA Türkçe, İstanbul, Avcılar’daki bir semt pazarında esnaf ve tüketicinin artan fiyatlarla ilgili görüşlerini aldı. Marketlerdeki fiyatların daha yüksek olması nedeniyle alışveriş için semt pazarlarına geldiklerini söyleyenler yüksek fiyatlardan şikâyet etti. 

Bir yerde patlayacağız

Halkın tepkisinde haklı olduğunu dile getiren semt pazarı esnafı ise olumsuz hava şartları yüzünden bekledikleri ürünlerin şehre gelmemesinden dolayı ürün sıkıntısının yaşandığını ve bunun da ister istemez fiyatları arttırdığını söyledi. Pazar alış verişi yapan Hatmiye Kubak, fiyatları çok yüksek bulduğunu ifade etti: “Fiyatlar feci pahalı. Altın fiyatında patlıcan, soğanı, kıyması, tüpü ve yağı derken 50 TL’yi buluyor. Eve elim boş döneceğim her halde. Bilmiyorum bu halk ne yapacak! Bu durum nereye gidiyor, gerçekten anlamış değilim. Bunun doğal gazı, suyu, telefonu, interneti, kirası var. Bir yerde patlayacağız, bakalım ne zaman.”

Elinizi vicdanınıza koyun

Özel sektörde çalışan Aydın Karataş da pazar fiyatlarından ve faturalardan dert yandı. Eşi ve kendisinin çalıştığı halde geçinemediklerini belirten Karataş, şunları söyledi: “Yarım kilo biber 14 TL, 5 kg patates 30 TL, bunlar nasıl fiyat? Asgarî ücrete zam yapıldı deniyor, ama keşke asgarî ücrete zam yapılmasaydı da bu fiyatları arttırmasalardı. Ben çalışıyorum eşim çalışıyor. Biz yetiştiremiyoruz. Aylığımı aldım. Kira, elektrik, su derken 150 TL para kalmış cebimde. Ay başını getirin bakalım bu parayla. Evde öğrenci var, servis parası var. Bunları nasıl denkleştireceğiz? 400 TL doğal gaz, 200 TL de elektrik, 100 TL de internet faturası geldi. Buyurun da ödeyin. Biz burada particilik yapmıyoruz. Allah için çalışsınlar, ellerini vicdanlarına koysunlar öyle çalışsınlar.”

Vatandaş hep sıkıntılı

Emekli İsmail Çağrı, “Her şey çok pahalı. Bir tane kıvırcık aldım 10 TL. 1 kg biber aldım 12 TL. Yumurtanın kolisi 50-60 TL. İçinden çıkılamayacak bir haldeyiz. Her istediğimizi alamıyoruz. Gitgide geriye gidiyoruz” dedi. Ekonomide yaşanan krizin fiyatlara da yansıdığını kaydeden Sinan Kılıç, insanların ne yapacağını şaşırmış durumda olduğunu ifade etti: “Türkiye’de tarım ve hayvancılık bitmiş. Doğal gaz, elektrik ve su faturalarını insanların ödemesi de artık çok zor. İnsanlar çok zor geçinmeye başladı. Nasıl olacak bu durum bilmiyoruz. Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler, dışa bağımlı yaptılar. Vatandaş hep sıkıntılı. ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyorlar, ama neresinden kıskanıyor çok merak ediyorum.”

Haber Merkezi

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