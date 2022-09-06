Palamut bereketi

Bandırma’daki balık tezgahlarında istavritin yanında palamut da yerini almaya başladı.

Sezonun bereketli geçmesi hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor. 1 Eylül tarihi itibarıyla av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlara gelen palamut, balıkçıların umutlarını artırdı.

5 yılda bir palamut bolluğunun yaşandığını, o yılın da bu yıl olduğunu belirten balıkçılar, olta ve çapari balıkçılığı ile yakalanan palamutların bunu ispatladığını söyledi.

Balıkçılar, vatandaşların bu yıl fiyatı düşecek olan palamudu bol miktarda tüketeceğini işaret etti. Bandırma Balık Hali’nde istavritin kilosu 50 lira, palamudun fiyatı ise büyüklüğüne göre 40 ila 70 lira arasında değişiyor.