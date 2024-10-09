Palamuttaki bereket balıkçıları sevindirdi

İstanbul Gürpınar Balık Hali’nde 7 bin 500 ton balık satışa sunulurken, bunun 5 bin tonunu palamut oluşturdu.

Denizlerdeki av yasağının geçen ay sona ermesinin ardından Gürpınar Balık Hali’nde 7 bin 500 ton balık satışa sunulurken, bunun 5 bin tonunu palamut oluşturdu. Av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle balıkçıların denizlerdeki mesaisi yeniden başladı. Yeni av sezonunda bir ayı geride bırakan balıkçıların ağları en çok palamutla doldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) Genel Müdürü Hamdi Arpa, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Balık Hali’nde, yeni av sezonunda geçen bir aylık süreci değerlendirdi.

Arpa, geçen yıl az olan palamutun bu yıl bol olacağı yönündeki beklentilerin karşılandığını belirterek, “Eylül ayı içerisinde balık halinde 7 bin 500 ton balık satışa sunuldu. Bunun 5 bin tonunu palamut oluşturuyor. Bundan sonraki aylarda da palamutun aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. En son palamut bolluğunu biz 2022 yılında yaşamıştık. Bu yılki rakamlar da buna yakın. Geçen yıla oranla bu yıl (eylül ayı) 20 kat daha fazla palamut satışa sunuldu” şeklinde konuştu.