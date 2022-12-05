Pamukkale’ye 11 ayda 2 milyon ziyaretçi

Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, 1 Ocak-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 1 milyon 906 bin 5 ziyaretçiyi ağırladı.

Denizli’deki “beyaz cennet” Pamukkale, 1 Ocak-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 1 milyon 906 bin 5 ziyaretçiyi ağırladı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 11 ayda ulaşılan turist sayısının bölge için sevindirici olduğunu belirtti. Yıl sonunda 2 milyon turist hedefinin tutturulacağına inandığını ifade eden Şen, turizm işletmecilerinin de bu yılki rakamlardan memnun olduğunu söyledi. AA

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