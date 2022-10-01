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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Pamukta hasat zamanı

01 Ekim 2022, Cumartesi
Türkiye'de yetiştirilen pamuğun büyük kısmının üretildiği Şanlıurfa'da hasat başladı.

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuğun yüzde 42'sinin üretildiği Şanlıurfa'da geçen yıl 1 milyon 800 bin dekarda ekim yapıldı, yaklaşık 900 bin ton kütlü pamuk elde edildi. Bu sene ürünün ekim alanının yüzde 55 artışla 2 milyon 800 bin dekara yükseldiği kentte, 1 milyon 400 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor.

Toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi amacıyla "nöbetleşe ekim" yapıldığı, pamuk ekim alanının bu seneki artışının bundan kaynaklandığı belirtildi.

"Çiftçilerimiz verimden çok memnun"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, kentin Türkiye'de pamuk üretiminde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Pamuk ekim alanının arttığını ifade eden Eyyüpoğlu, "Tüm çiftçilerimize pamuk ekmelerini önerdik, çiftçilerimiz de pamuk ekti. Pamuk verimi bu sene çok iyi. Rekoltemiz inşallah çok iyi olacak. Çiftçilerimiz üretiyor, üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Pamuk hasadımız başladı, çiftçilerimiz verimden çok memnun. Geçen yıla göre daha fazla ürün elde edeceğiz." diye konuştu.

AA

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