Pancar üreticisi zarar ediyor

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, randevu sistemine geçmesi nedeniyle ürününü bekleten çiftçinin zarar ettiğini belirtti.

Açıkgöz, “2024 yılı hasat döneminde tarlada fazla pancar kalmadı, geneli söküldü, her tarlada yığın halinde duruyor. Fabrikalar havanın iyi gitmesiyle, hava raporuna bakıyorlar, 15-20 gün yağış göstermiyor diyerekten yollama vermediğinden dolayı tarlalarda çiftçinin pancarı fosa haline dönüyor. Yani 30 ton gelecek bir tır, 26 ton geliyor. Bunun da müsebbibi faturayı köylüye kesiyorlar. Kimse keyfi iş yapmasın, çiftçimin ürettiği ürünü bir an önce fabrika teslim alması lazım” dedi. Bölge çiftçilerinden Rıfat Yüksel ise “randevulu sistem bu sene bizi mahvetti. Çiftçi olarak çok perişan bir durumdayız. Bu pancarımız zaten 15 gün daha yatar, herhalde kilodan kaybedeceğiz. Kotayı dolduramayacağız, ceza yiyeceğiz” diye konuştu.

Yozgat - Anka