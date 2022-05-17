Payamlı’da piknik

Geleneksel piknik, İzmir’in Tire, Torbalı, Bornova, Karşıyaka, ilçeleri ile, Manisa ve Turgutlu’dan gelen Yeni Asya okuyucularının katılımıyla gerçekleşti.

Pandemi döneminde ara verilen İzmir Seferihisar ilçesinin Payamlı Beldesinde yapılan geleneksel piknik yeniden icra edildi. Güzel bir bahar günü, kuş sesleri arasında, ağaçların gölgesinde yazarımız Selahaddin Yaşar tarafından Risale-i Nur Külliyatından bahar mevsiminde tefekkür etmek konulu bahisle hasret giderildi. İzmir’in Tire, Torbalı, Bornova, Karşıyaka, ilçeleri ile, Manisa ve Turgutlu’dan gelen Yeni Asya okuyucularının katılımıyla gerçekleşen Payamlı pikniği, Payamlı’nın misafirperverliği ile gönülleri fethetti. Payamlı’nın sakinlerinden emekli imam Halil Çadır Hoca ve hemşehrilerinin sıcak ilgisi gelenleri memnun etti. Piknik sonrasında Payamlı’da hizmet veren ve İzmir Okuyucularımızın gayreti ile tamamlanan Risale-i Nur okuma programlarının yapıldığı Yeni Asya Tesisleri de ziyaret edildi. Kardeşliğin ve muhabbetin arttığı bu tarz buluşmaların devam ettirilmesi istendi. İzmir - Salih Sütçüoğlu

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