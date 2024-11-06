"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Payamlı’da Risale-i Nur okuma programı yapıldı

06 Kasım 2024, Çarşamba 03:05
Yeni Asya Vakfı Payamlı Misafirhanesi İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Payamlı Mahallesinde tesis edilmiş, deniz ve çam ormanının birleştiği harika bir yerde bulunmaktadır.

BAHTİYAR EREN - İZMİR

Denizin iyotlu havasını teneffüs etmek ve Ege Denizinin en güzel sahillerinin birinde denizden istifade etmek için mükemmel bir mekân. Çam ormanlarının arasında yürüyüş yapayım diyorsan; yine Yeni Asya Vakfı Payamlı Tesisleri sırtını ormana dayamış 50-100 metre sonra çam ormanlarının içindesiniz.


Programa katılan aileler

İşte böyle bir tesiste Risale-i Nur okuma programlarının yapılması devamlı konuşulmakta idi. Bizlerde böyle bir programı gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başladık.

11 Ekim 2024 Cuma günü başlamak üzere sekiz aile Payamlı tesislerde buluşalım dedik.

Böyle bir programda Risale-i Nur okumalarına katkı sağlamak amacıyla; gazetemizin Fıkıh Köşesi yazarı Süleyman Kösmene hocamızı da davet ettik. Yoğun çalışma temposu içinde davetimizi geri çevirmeyip ailesiyle beraber Risale-i Nur okuma programına iştirak ettiler.

Programımıza 11 Ekim Cuma günü başlayıp 13 Ekim Pazar günü ikindi namazında bitirdik.

Program boyunca Sözler kitabında 29. Söz, Mektubat kitabından 20. Mektup ve II. Makamı ve Lem’alar ki-tabından 21. Lem’a müzakereli olarak yapıldı.

Sabahları 10’nda başlayıp akşam 22’ye kadar devam eden okuma programında zamanın nasıl geçtiği-nin farkına varmadık. Ortamın çok nezih olması, Süleyman Kösmene Hocamızın izahları, programa katılan kardeş ve abilerin katkıları, tesiste görevli Ufuk Özaktaş ve hanımının değerli gayretleri programının mükemmel şekilde tamamlamamızı sağladılar.

Programa eşleriyle beraber katılan ağabey ve kardeşler ise program sonunda intibalarını şöyle belirttiler.


Ufuk Özaktaş ve hanımının lezzetli yemeklerine doyum olmuyor

Hasan Basri Özdemir (Mersin): Payamlı tesislerinde okuma prog-ramına katılmak üzere geldik, binayı gördük, buradaki abi ve kardeşlerimizi gördük. İhlasla samimiyetle hizmet ettiklerini gördük ve sizlere tanışmaktan görüşmekten çok memnun oldum ve bu üç günlük okuma programında çok istifade ettik. Süleyman Kar-deşimiz çok güzel bir program hazırlamış, Allah hepinizden razı olsun, Çok minnettar olduk. Daha önce de birçok okuma programına katılmıştım. Buradan aldığım feyiz ve nur çok memnun edici. Allah sizden razı olsun, Cenab-ı Hak hizmetlerinizi daim ve kaim eylesin.

İsmet Gülmez (Manisa, Salihli): Okuma programı için geldik. Belirtmek isterim ki; Payamlı tesislerinin çok güzel olduğunu ve burada emeği geçen tüm abi ve kardeşlerden Allah razı olsun. İlk defa nasip oldu Payamlı tesislerini görmek. Okuma programı için çok güzel, çok uygun bir tesis. Diğer kardeş ve abilere de bu tesislerde gruplar hâlinde okuma programına gelmelerini tavsiye ederim. Mekân çok güzel, ortam çok güzel, Payamlı çevresi de doğal güzellikleri itibariyle de çok güzel. Teşekkür ederiz. Vesile olan abi ve kardeşlere teşekkür ederiz.

Ömer Faruk Arı (Manisa, Turgutlu): Bah-tiyar Eren karde-şimizin teklifine daha önceden olumlu cevap veremiyordum, bu sefer nasip oldu. Üzerinde bir parça emeğimizin de bulunmuş olduğu bu güzel tesisimiz, inşallah ileride hizmetlere vesile olabilecek bir mekân. İzmir’e yakınlığı, denize yakınlığı, tabiî ortamının bir tarafta orman ve çam ağaçlarının kokuları olduğu bir bölge. Böyle bir nezih yerde okuma programı yapmak, Risale-i Nur’dan istifade etmek, cemaat hâlinde yapmış olduğunuz okuma programında ayrı güzelliği; yani birbirimizden inikâs, yansıma, etkilenme diye bir tabiri kullanabiliriz. Böyle bir mekânın inşallah daha büyük hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum, hepi-nize teşekkürler.

Ali Altınay (İzmir): Payamlı’ya ilk defa geliyoruz. Tesis çok güzel, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Dolu dolu 3 günlük bir program oldu. Allah tekrarını nasip etsin. Katılanlardan Allah razı olsun.

Kadri Gülişli (İzmir): Başta Bahtiyar kardeşimiz ve Süleyman Kösmene kardeşimizin tertiplediği okuma programındayız. Bu okuma programından hayli faydalandık. Buranın çok temiz bir havası var ve 8 aile olarak birlikteyiz, yeni tanıştığımız ailelerle daha da kaynaştık. Allah hepimizden razı olsun. Bu programların devamını Allah daim eylesin.


Ürkmez sahili

Süleyman Kösmene (İzmir): Risaleleri okumak gibi lezzetli bir şey yok. Okumak, anlamak, anlatmak, beraber olmak, şahs-ı manevî olmak fevkalade güzel. Buranın cennet gibi bir havası var. Risale-i Nur çerçe-vesinde katılan arkadaşlardan Allah razı olsun. Beraber olmaktan çok mutluyum. İnşallah Risale-i Nur’u oku-mayı anlamayı ömrümün sonuna kadar beraber yaşamayı Allah nasip eylesin.

Sami Şahin (İzmir, Karşıyaka): Bu programı tertipleyen abilerden, Payamlı sakinlerinden, bu tesisin yapılmasına sebep olanlardan, herkesten Allah razı olsun. Böyle programlar kişilerin manevi duygu ve düşüncelerine bir doping, bir takviye, bir şarj niteliğinde oluyor. Dolasıyla “tahkiki iman, samimi ihlas” kazanma açısından çok değerli etkinlikler. Biz böyle bir ortamda ruhumuzu, Risale-i Nur’daki manevi gıdalar ile gıdalandırdık, Elhamdülillah. Rabbim tesirini halk eylesin. Sizler de böyle güzel nurlu programlar için Yeni Asya Vakfı Payamlı Tesislerine davetlisiniz.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hem öldürüyor, hem aç bırakıyor

    Anaparanın iki katı faiz ödenecek

    Enflasyonda aylık seyir moral bozdu

    İstikrarsızlığın ağır faturası

    Kayyım kararları hukukî değil, siyasîdir

    Londra’da “Gazze Mahkemesi” kuruldu

    İslâm ülkeleri ekonomik birlik kurmalı

    Fransız aileler TikTok'a dava açtı

    ABD, seçim sonrası için alarmda - "Hayatımda buna benzer bir seçim görmedim”

    İsrail, arama kurtarma çalışmalarına da izin vermiyor

    LGS 15 Haziran 2025'te yapılacak

    Dubai çikolatasında bezelyeye dikkat

    TÜPRAŞ'ta çıkan yangın kontrol altında

    Olası Marmara depreminde 3 metrelik tsunami uyarısı

    Çorum'da patlama olan bina için yıkım kararı çıkarıldı

    Gazze'de ateşkes kararının uygulanma vakti geldi

    Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    İsrail tüm ateşkes önerilerini reddetti

    İsrail Gazze’de 2 günde 50 çocuk daha katletti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet DURSUN

    Öldü
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluğa itiraz şart
    Süleyman KÖSMENE

    Babaocağında seferilik olur mu?
    İbrahim Aktaşcı

    Gerçeği inciten papağanlar
    Risale-i Nur'dan

    Aldatmalar dağılacak, hakikat çıkacak inşaallah
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl gazileri ve madalyaları
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaşayan değerler ve terakki
    Cevher İLHAN

    “Kayyım”la demokrasiye kıyım…
    Genel

    İslâm ülkeleri ekonomik birlik kurmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.