Payamlı’da Risale-i Nur okuma programı yapıldı

Yeni Asya Vakfı Payamlı Misafirhanesi İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Payamlı Mahallesinde tesis edilmiş, deniz ve çam ormanının birleştiği harika bir yerde bulunmaktadır.

BAHTİYAR EREN - İZMİR

Denizin iyotlu havasını teneffüs etmek ve Ege Denizinin en güzel sahillerinin birinde denizden istifade etmek için mükemmel bir mekân. Çam ormanlarının arasında yürüyüş yapayım diyorsan; yine Yeni Asya Vakfı Payamlı Tesisleri sırtını ormana dayamış 50-100 metre sonra çam ormanlarının içindesiniz.



Programa katılan aileler

İşte böyle bir tesiste Risale-i Nur okuma programlarının yapılması devamlı konuşulmakta idi. Bizlerde böyle bir programı gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başladık.

11 Ekim 2024 Cuma günü başlamak üzere sekiz aile Payamlı tesislerde buluşalım dedik.

Böyle bir programda Risale-i Nur okumalarına katkı sağlamak amacıyla; gazetemizin Fıkıh Köşesi yazarı Süleyman Kösmene hocamızı da davet ettik. Yoğun çalışma temposu içinde davetimizi geri çevirmeyip ailesiyle beraber Risale-i Nur okuma programına iştirak ettiler.

Programımıza 11 Ekim Cuma günü başlayıp 13 Ekim Pazar günü ikindi namazında bitirdik.

Program boyunca Sözler kitabında 29. Söz, Mektubat kitabından 20. Mektup ve II. Makamı ve Lem’alar ki-tabından 21. Lem’a müzakereli olarak yapıldı.

Sabahları 10’nda başlayıp akşam 22’ye kadar devam eden okuma programında zamanın nasıl geçtiği-nin farkına varmadık. Ortamın çok nezih olması, Süleyman Kösmene Hocamızın izahları, programa katılan kardeş ve abilerin katkıları, tesiste görevli Ufuk Özaktaş ve hanımının değerli gayretleri programının mükemmel şekilde tamamlamamızı sağladılar.

Programa eşleriyle beraber katılan ağabey ve kardeşler ise program sonunda intibalarını şöyle belirttiler.



Ufuk Özaktaş ve hanımının lezzetli yemeklerine doyum olmuyor

Hasan Basri Özdemir (Mersin): Payamlı tesislerinde okuma prog-ramına katılmak üzere geldik, binayı gördük, buradaki abi ve kardeşlerimizi gördük. İhlasla samimiyetle hizmet ettiklerini gördük ve sizlere tanışmaktan görüşmekten çok memnun oldum ve bu üç günlük okuma programında çok istifade ettik. Süleyman Kar-deşimiz çok güzel bir program hazırlamış, Allah hepinizden razı olsun, Çok minnettar olduk. Daha önce de birçok okuma programına katılmıştım. Buradan aldığım feyiz ve nur çok memnun edici. Allah sizden razı olsun, Cenab-ı Hak hizmetlerinizi daim ve kaim eylesin.

İsmet Gülmez (Manisa, Salihli): Okuma programı için geldik. Belirtmek isterim ki; Payamlı tesislerinin çok güzel olduğunu ve burada emeği geçen tüm abi ve kardeşlerden Allah razı olsun. İlk defa nasip oldu Payamlı tesislerini görmek. Okuma programı için çok güzel, çok uygun bir tesis. Diğer kardeş ve abilere de bu tesislerde gruplar hâlinde okuma programına gelmelerini tavsiye ederim. Mekân çok güzel, ortam çok güzel, Payamlı çevresi de doğal güzellikleri itibariyle de çok güzel. Teşekkür ederiz. Vesile olan abi ve kardeşlere teşekkür ederiz.

Ömer Faruk Arı (Manisa, Turgutlu): Bah-tiyar Eren karde-şimizin teklifine daha önceden olumlu cevap veremiyordum, bu sefer nasip oldu. Üzerinde bir parça emeğimizin de bulunmuş olduğu bu güzel tesisimiz, inşallah ileride hizmetlere vesile olabilecek bir mekân. İzmir’e yakınlığı, denize yakınlığı, tabiî ortamının bir tarafta orman ve çam ağaçlarının kokuları olduğu bir bölge. Böyle bir nezih yerde okuma programı yapmak, Risale-i Nur’dan istifade etmek, cemaat hâlinde yapmış olduğunuz okuma programında ayrı güzelliği; yani birbirimizden inikâs, yansıma, etkilenme diye bir tabiri kullanabiliriz. Böyle bir mekânın inşallah daha büyük hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum, hepi-nize teşekkürler.

Ali Altınay (İzmir): Payamlı’ya ilk defa geliyoruz. Tesis çok güzel, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Dolu dolu 3 günlük bir program oldu. Allah tekrarını nasip etsin. Katılanlardan Allah razı olsun.

Kadri Gülişli (İzmir): Başta Bahtiyar kardeşimiz ve Süleyman Kösmene kardeşimizin tertiplediği okuma programındayız. Bu okuma programından hayli faydalandık. Buranın çok temiz bir havası var ve 8 aile olarak birlikteyiz, yeni tanıştığımız ailelerle daha da kaynaştık. Allah hepimizden razı olsun. Bu programların devamını Allah daim eylesin.



Ürkmez sahili

Süleyman Kösmene (İzmir): Risaleleri okumak gibi lezzetli bir şey yok. Okumak, anlamak, anlatmak, beraber olmak, şahs-ı manevî olmak fevkalade güzel. Buranın cennet gibi bir havası var. Risale-i Nur çerçe-vesinde katılan arkadaşlardan Allah razı olsun. Beraber olmaktan çok mutluyum. İnşallah Risale-i Nur’u oku-mayı anlamayı ömrümün sonuna kadar beraber yaşamayı Allah nasip eylesin.

Sami Şahin (İzmir, Karşıyaka): Bu programı tertipleyen abilerden, Payamlı sakinlerinden, bu tesisin yapılmasına sebep olanlardan, herkesten Allah razı olsun. Böyle programlar kişilerin manevi duygu ve düşüncelerine bir doping, bir takviye, bir şarj niteliğinde oluyor. Dolasıyla “tahkiki iman, samimi ihlas” kazanma açısından çok değerli etkinlikler. Biz böyle bir ortamda ruhumuzu, Risale-i Nur’daki manevi gıdalar ile gıdalandırdık, Elhamdülillah. Rabbim tesirini halk eylesin. Sizler de böyle güzel nurlu programlar için Yeni Asya Vakfı Payamlı Tesislerine davetlisiniz.