Pazartesi 'yaz' gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren batıdan başlayarak 3 ila 5 derece artacak. Sıcaklıklar yaz süresince mevsim normalleri üzerinde seyrederken ani yağışlar da görülecek.

Türkiye ve Avrupa 2022 yazını yüksek basınç ve sıcak hava dalgalarının etkisi altında geçirdi. Öyle ki ılık hava etkisi ocak ayı sonuna kadar kısmen tüm yurtta sürdü. Mayıs ayının ilk haftası mevsim normallerinde devam eden hava sıcaklıkları, yeni hafta itibarıyla birkaç derece artacak. Peki bu etki ne kadar sürecek? İstanbul Üniversitesi’nden İklim Bilimci Profesör Doktor Barbaros Gönençgil, yaz dönemi tahminlerini anlattı.

Her ne kadar bahar ayı olarak tanımlansa da içine bulunduğumuz dönemin hem iklimsel hem atmosferik sirkülasyon açısından bir geçiş dönemi olduğunu söyleyen Gönençgil, “Gerek kuzeyden gerek güneyden farklı hava kitlelerinin birbirini takip eder şekilde Türkiye’ye gelmesi söz konusu. Doğal ve olağan bir durum” diye konuştu.



Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak

Peki sıcak hava etkisini ne kadar sürdürecek? Gönençgil sıcak hava dalgalarının nisan, mayıs itibarıyla görülmeye başladığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekim ayının sonuna kadar sıcak hava dalgalarının Türkiye’ye gelişi söz konusu. Tabii mevsimsel özelliklere göre değişir. Şu anda iki gün sonra olacak veya bir ay sonra olacaklarla ilgili bir sıcaklık tahminde bulunmak çok doğru değil. Ama şu var ki bu tarz sistemler geldiği zaman sıcaklıklar 3 ila 5 derece mevsim normallerinin üzerine çıkar.” Sıcak hava gelecek peki yağışlar beklentileri karşılayacak mı?Barbaros Gönençgil Türkiye’nin alması gerekenden daha az yağışla yılı ekside kapattığının altını çiziyor. Peki, yağışların nasıl seyretmesi bekleniyor? “Yaz ayları zaten yağışsız bir dönemdir. Yağışların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını beklemiyoruz. Sadece zaman zaman ekstrem yağışlar gerçekleşebilir o da zaten sürecin doğal bir parçası. Ama onun da ne zaman şekilleneceği noktasında şimdiden bir tahminde bulunmak çok doğru değil. Çünkü bazen çok anlık bir şekilde beklenmedik bir yağışa dönüşebiliyor.” Gönençgil bu noktada bir uyarıda bulunarak su tasarrufuna dikkat çekiyor: “Yağıştaki değişkenlikleri göz önünde bulundurarak, tarımsal, evsel ya da sanayide, suyun kullanımında daha dikkatli olmamız gerekiyor.”