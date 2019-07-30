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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında karar

30 Temmuz 2019, Salı 12:19
İstanbul Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

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Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu. 

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi. 

AA

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  • Toygar

    30.7.2019 12:59:03

    Ne bekliyorduk ki :(

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