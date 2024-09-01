Polis Akademisi’ne 450 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne (PAEM) alınacak 450 öğrenci için başlayan ön başvurular 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, PAEM’e alınacak örgün eğitim veren üniversitelerden lisans mezunu 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere 450 öğrenci için ön başvuru tarihleri açıklandı. Aday belirleme ön başvuruları ile ücret yatırma işlemleri, 6 Eylül saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Sınavlarda başarılı olarak PAEM’deki 2 yıllık eğitimi tamamlayanlar, komiser yardımcısı olarak atanacak. Alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesi www.pa.edu.tr den ilan edilecek. AA

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