Polis “maske takmadın” diye ceza kesemez

Bolu’da maske takmadığı için Elif Nihan İşler isimli bir kişiyi durduran bekçiler Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 392 TL idarî para cezası kesti.

İşler, maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti. Independent’deki habere göre Bolu Sulh Ceza Hâkimliği de İşler’in itirazını haklı bulup cezayı kaldırdı. Adalet Bakanlığı, iptal edilen kararın kanun yararına bozulması için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceği ancak tutanakla valiliğe bildirebileceğine karar verdi. Kararda, cezaî işlem uygulanan cadde ve ana arterlerde tıpkı radar levhası gibi maske takılması için uyarı levha ve afişleri asılması gerektiği kaydedildi. Yargıtay’ın belirlediği yöntem ışığında maske cezası Bolu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yeniden değerlendirilecek.

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