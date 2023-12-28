Poşette 10 bin lira buldu, sahibine teslim etti

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, yolda yürürken poşet içerisinde 10 bin lira bulan vatandaş, parayı sahibine teslim etti.

Zafer Durmaz, yolda gördüğü poşeti açtığında içinde para olduğunu gördü. Poşetle Yığılca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giden Durmaz, burada poşeti tekrar açıp içindeki parayı sayarak yetkililere verdi. Zafer Durmaz, yaptığı açıklamada, “Yolda ilerlediğim sırada mavi bir poşetin içinde para olduğunu gördüm. Yerden alarak belediyeye götürdüm. Yığılcalı olmaktan da gurur duyuyoruz. Bizim insanımız yolda bulduğuna bile tenezzül etmez.” dedi. Havva Özer ise hem belediye ekiplerine hem de Zafer Durmaz’a teşekkür etti. AA

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.