Poşetten 3,8 milyar lira tasarruf edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019’da başlayan uygulama ile Türkiye’de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019’da başlayan uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf sağlandı. İnsan hayatına 20’nci yüzyılın başlarında giren plastiğin, dünya genelinde 1950’li yıllarda 1,5 milyon ton civarında olan üretim değeri ise yıllık 335 milyon tonu aştı.Türkiye’de 2019 öncesinde, plastik poşet üretimi yıllık yaklaşık 35 milyar adetken bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyordu.1 Ocak 2019’da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugün Türkiye’de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı ve bu sayede plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi. AA

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