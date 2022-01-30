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30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

30 Ocak 2022, Pazar 10:00
Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulanan barajın yüzeyindeki buz tabakası yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Devlet Su İşleri tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı nedeniyle tamamen boşaltılarak yaklaşık 5 kilometre üst kısma taşınan Pusat köyünün, sular altında kalan eski yerleşim yerindeki cami minaresinin bir bölümü de buz üstünde kaldı.

İlçede yaşayan Sadettin Çaldıran, son yıllarda ciddi kuraklık yaşandığını söyledi.

Baraj içerisinde bulunan eski yerleşim yerindeki cami minaresindeki izlerden suyun 10-12 metre düştüğünü gözlemlediğini belirten Çaldıran, "Suyun çekilmesiyle minare ortaya çıktı. Sivas bölgesinde yoğun şekilde kar yağışı oldu. Bahara doğru karların erimesiyle barajın dolarak minarenin kaybolacağı seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Gece sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Şu an barajın yüzeyi tamamen buzla kaplandı." dedi.

Sivas'ta soğuk hava etkili oldu

Bu arada il merkezi ve diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20, gündüz ise sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle kentteki birçok göletin yüzeyi buzla kaplandı.

AA

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