Radyoda ilk kez Kur’ân okuyan hafız vefat etti

Kızılcahamam Yukarıkese Mahallesi halkından kurra Hafız Ali Osman Atakul vefat etti.

Soğuk Su Haber’de yer alan bilgilere göre Cenazesi dün Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 1931 yılında Kızılcahamam’da dünyaya gelen Hafız Ali Osman Atakul; 1950 yılında ülkemizde radyodan ilk kez Kur’ân-ı Kerîm okuyarak tarihe geçmişti.

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