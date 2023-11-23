Rahmet berekete vesile oldu

Trakya’da son haftalarda etkisini gösteren yağışlar buğdaya can suyu oldu. Yağışların etkisiyle buğday tohumlarının çıkışları sağlıklı şekilde gerçekleşti.

Trakya’da etkili olan yağışlar, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kurak toprağa ekilen buğday tohumlarının filizlenmesine yetti. Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da üreticiler, kuraklık nedeniyle buğday tohumlarının büyük bölümünü kuru toprağa ekmek zorunda kalmış, yağış beklemeye başlamıştı. Trakya’da son haftalarda etkisi gösteren yağışlar buğdaya can suyu oldu. Yağışların etkisiyle buğday tohumlarının çıkışları sağlıklı şekilde gerçekleşti. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Yağışların buğdaya faydası olduğunu belirten Arabacı, “Uzun süredir bu yağışları bekliyorduk. Son dönemde güzel yağışlar alıyoruz. Üreticilerimizin büyük çoğunluğu kuru toprağa ekim yapmıştı. Aralıklarla gelen yağışlar sayesinde buğdayın çıkışı sorunsuz oldu. Tabii toprağın suya doyması için yağışların devam etmesi gerekli. İnşallah güzel bir sezon geçiririz.” ifadelerini kullandı.

AA

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