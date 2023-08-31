Rahmet geliyor

31 Ağustos 2023, Perşembe 23:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre raporda, cumartesi günü başlayacak yağışların birçok bölgede etkili olacağı görüldü.
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Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri, Erzurum ve Adana’nın kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri 4 ila 6 derece üzerinde, diğer bölgelerimizde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Haber Merkezi
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