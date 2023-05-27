"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Rahmet sevinci: Trakya kuraklıktan kurtuldu

27 Mayıs 2023, Cumartesi
Bahar yağmurları tüm yurtta olduğu gibi Trakya’da da kurak geçen günlerin sona ermesini sağladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli nisan yağışları, normalinin ve geçen yıl aynı aydaki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Nisan yağışları, geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Nisan ayı normali 57,5 kilogram olan, geçen yıl aynı dönemde metrekareye 24,5 kilogram düşen yağış, bu dönem 86,8 kilogram gerçekleşti.

Tüm yurtta olduğu gibi, kurak bir sonbahar ve kış geçiren Trakya’da, yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan kuraklık analizi haritalarında son aylarda kahverenginin tonlarıyla gösterilen Trakya, son yayımlanan kuraklık haritasında normal ve hafif nemli seviyeye yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2023 Nisan Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu’nu içeren 3 aylık verisine göre, Trakya’daki kuraklık renkleri kahverengiden beyaz ve yeşile döndü.

"Çok şükür ki kuraklık ihtimalinin Trakya için ortadan kalktığını düşünüyorum"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yıllarda yaşanan yağış rejimindeki sıkıntıların bu sene de kendini gösterdiğini söyledi.

Yılın ilk günlerinde ciddi kuraklık yaşandığını ifade eden Şaylan, son 3 ayda etkili olan yağışların kuraklık sıkıntısını ortadan kaldırdığını vurguladı.

Yağan yağmurla sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını belirten Şaylan, "Kuraklık riskimiz şu anda ortadan kalktı. Üreticilerimiz de ayçiçeği ve mısır ekimlerini yaptı. Buğdaylarımız da iyi hale geldi." dedi.

Barajlardaki su seviyesinin yılın ilk aylarına göre arttığını dile getiren Şaylan, çiftçilerin ayçiçeği ve mısır sulamasında da sıkıntı yaşamayacağını bildirdi.

"Kuraklık devam etseydi çiftçiyi bırakın ülkemizi sıkıntılı günler bekliyordu." diyen Şaylan, şunları kaydetti:

"Çünkü bu iklim değişikliğiyle beraber yağış rejiminde birçok problemler ve sıkıntılar baş gösterdi. Tarım sektörü üstü açık fabrika demek. Yağmur çok yağar zarar, az yağar kuraklık, dolu yağar olmaz. Bunların hepsi tarım sektöründe bir risk oluşturuyor. Yağmasaydı, kurak gitseydi Trakya çiftçisini sıkıntılı günler bekliyordu. Çok şükür ki kuraklık ihtimalinin Trakya için ortadan kalktığını düşünüyorum. Çiftçilik belirsizlik demek, biz gereğini yapıyoruz. Ancak yağış olacak mı, sıcak olacak mı bunlar bir muamma. Her zaman tarım sektöründe biz bu riskleri göze alarak çiftçilik yapıyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 ölü 8 yaralı

    Türkiye ikinci tur için sandık başına gidiyor

    Sandık güvenliği sağlanmalı

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    Dolar 557 gün önce tek hanedeydi

    Her Cuma bir İspanyol Müslüman oluyor

    5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

    Avrupa’dan İsrail’e “yıkımları durdur “çağrısı

    Ukrayna'da yeni tehlike: Mayın kirliliği

    1 milyon 912 bin 30 yurt dışı seçmen oy kullandı

    JİTEM davasında hepsi beraat etti

    Rahmet sevinci: Trakya kuraklıktan kurtuldu

    Sandığa gitmeyen kalmasın

    Türkevi'ne saldıran zanlı gözaltına alındı

    Merkez Bankası’nda para kalmadı

    Yapay zeka inme vakalarını tanımlıyor

    Fransa’da 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı - Geçen yıl 40 bin çocuk kayboldu

    “Hazreti Muhammed’in Hayatı (asm)” konulu yarışma

    Ekransız uyumak uyku kalitesini artırıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime giderken derin çeteye dikkat!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKMHP’nin ürünü: Tam kafa karışıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim cumhurbaşkanı olamaz!?
    Yasemin YAŞAR

    Siyasi ittifak ideolojik ittifak mıdır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Mayıs (fiilî) bir referandumdur
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz seçim
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi müthiş zararları netice verdi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Depremin de siyasette istimali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.