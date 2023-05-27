Rahmet sevinci: Trakya kuraklıktan kurtuldu

Bahar yağmurları tüm yurtta olduğu gibi Trakya’da da kurak geçen günlerin sona ermesini sağladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli nisan yağışları, normalinin ve geçen yıl aynı aydaki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Nisan yağışları, geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Nisan ayı normali 57,5 kilogram olan, geçen yıl aynı dönemde metrekareye 24,5 kilogram düşen yağış, bu dönem 86,8 kilogram gerçekleşti. Tüm yurtta olduğu gibi, kurak bir sonbahar ve kış geçiren Trakya’da, yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan kuraklık analizi haritalarında son aylarda kahverenginin tonlarıyla gösterilen Trakya, son yayımlanan kuraklık haritasında normal ve hafif nemli seviyeye yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2023 Nisan Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu’nu içeren 3 aylık verisine göre, Trakya’daki kuraklık renkleri kahverengiden beyaz ve yeşile döndü. "Çok şükür ki kuraklık ihtimalinin Trakya için ortadan kalktığını düşünüyorum" Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yıllarda yaşanan yağış rejimindeki sıkıntıların bu sene de kendini gösterdiğini söyledi. Yılın ilk günlerinde ciddi kuraklık yaşandığını ifade eden Şaylan, son 3 ayda etkili olan yağışların kuraklık sıkıntısını ortadan kaldırdığını vurguladı. Yağan yağmurla sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını belirten Şaylan, "Kuraklık riskimiz şu anda ortadan kalktı. Üreticilerimiz de ayçiçeği ve mısır ekimlerini yaptı. Buğdaylarımız da iyi hale geldi." dedi. Barajlardaki su seviyesinin yılın ilk aylarına göre arttığını dile getiren Şaylan, çiftçilerin ayçiçeği ve mısır sulamasında da sıkıntı yaşamayacağını bildirdi. "Kuraklık devam etseydi çiftçiyi bırakın ülkemizi sıkıntılı günler bekliyordu." diyen Şaylan, şunları kaydetti: "Çünkü bu iklim değişikliğiyle beraber yağış rejiminde birçok problemler ve sıkıntılar baş gösterdi. Tarım sektörü üstü açık fabrika demek. Yağmur çok yağar zarar, az yağar kuraklık, dolu yağar olmaz. Bunların hepsi tarım sektöründe bir risk oluşturuyor. Yağmasaydı, kurak gitseydi Trakya çiftçisini sıkıntılı günler bekliyordu. Çok şükür ki kuraklık ihtimalinin Trakya için ortadan kalktığını düşünüyorum. Çiftçilik belirsizlik demek, biz gereğini yapıyoruz. Ancak yağış olacak mı, sıcak olacak mı bunlar bir muamma. Her zaman tarım sektöründe biz bu riskleri göze alarak çiftçilik yapıyoruz." AA

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