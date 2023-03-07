Raydan çıkıp elektrik direğine çarptı

Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne seyir halindeki sefer yapan tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak geçici bir süre kullanımı kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.