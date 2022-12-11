Rize-Artvin Havalimanı’na Umman’dan sefer düzenlenecek

Rize-Artvin Havalimanı’na 2023 yılında Umman’dan haftada iki gün uçuş yapılacak. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs’ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı’nın açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, “Yabancı menşeli havayolu firması tarafından ilk düzenli uluslararası uçuş talebi, Umman ülkesine ait SalamAir firması tarafından gerçekleştirildi. Firma sahibi ve yetkilileri yaz ayları boyunca ilimizi ziyaret etmiş, ziyaretleri esnasında Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve turizm sektöründen girişimcileri ile görüşmeler yapmış, devam eden bu süreç ilk düzenli uluslararası uçuş talebinin gerçekleşmesi ile neticelenmiştir” denildi. AA

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