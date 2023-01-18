Rize’de kuş gözlem evi

Kaçkar Dağları ve doğu batı yönündeki alanı görebilen bir konumda inşa edilen Kuş Gözlem Evi, fotoğraf severler için eşsiz manzaralar barındıracak.

Rize Belediyesi tarafından Isırlık Tabiat Parkı’na, Kuş Gözlem Evi yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Rize şehir merkezine 4 kilometre mesafede 550 metre rakımda bulunan Isırlık Tabiat Parkı’nda yapımı devam eden Kuş Gözlem Evi, bulunduğu yerden 10 metre yüksekliğinde ayaklar üzerine yerleştirilecek. Konumu itibariyle bölgeye hakim, Kaçkar Dağları ve doğu batı yönündeki alanı görebilen bir konumda inşa edilen Kuş Gözlem Evi, fotoğraf severler için eşsiz manzaralar barındıracak.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK

Kuşların göç rotaları üzerinde bulunan Rize, sonbahar aylarında bir çok göçmen kuş türünü misafir ediyor. Özellikle kuş gözlem fotoğrafçılarının uğrak noktası olması hedeflenen Kuş Gözlem Evi, aynı zamanda Isırlık Tabiat Parkı’nın içinde olması ve Rize Belediyesi Isırlık Sosyal Tesisi’ne olan yakınlığıyla da günü birlik gezinti yapmak isteyen turistlerin de ilgisini çekecek.