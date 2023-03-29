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29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu

29 Mart 2023, Çarşamba 17:00
Rize'de şiddetli fırtınada 1 kişi yaralandı, çok sayıda evin çatısı, 9 araç ve duraklar zarar gördü, bir caminin de minaresi devrildi.

İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatısı uçtu, çevreye savrulan malzemeler ise 9 araca hasar verdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tenis kortunun çatısının hasar gördüğü olayda, merkeze bağlı Veli köydeki caminin sacdan yapılan minaresi de devrildi.

Pazar ilçesinde fırtınada bazı evlerin çatılarından kopan parçalar yola düştü, duraklar devrildi ve iş yerlerinin tabelaları hasar gördü.

Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde fırtına sırasında aydınlatma direği Ali Yazıcı'nın (59) üzerine devrildi. Yazıcı, sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çayeli ilçesinde 7, Hemşin ilçesinde ise 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

AA

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