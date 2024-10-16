RTÜK’ün ceza verdiği programlar daha çok izleniyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şiddet içerikli yayınlar hakkında yaptığı açıklamada, “Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Bir de ceza verilenler daha çok izleniyor” dedi.

Medya yöneticilerine seslenen Şahin, “Her seferinde reyting denilen şehvete, canavara yeniliyorsunuz. Ufak bir kanun teklifi gelir, şiddet yanlısı yayınların sorunu komple çözülür. Bu mu isteniyor arkadaşlar?” ifadelerini kullandı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” toplantısında dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasına “RTÜK Başkanı olarak değil de 2 çocuk babası olarak konuşuyorum” diye başlayan Şahin, şunları söyledi: “Öncelikle bütün medya yöneticilerini, televizyon programlarını empati yapmaya davet ediyorum. Reyting denen şehvete lütfen daha fazla kapılmayın. Gündüz kuşağı programlarından ele alalım. Gündüz kuşağı programlarında sürekli şiddet, sürekli şiddet. Haber programlarında sürekli şiddet. Toplumsal olarak hepimize vazifeler düşüyor” Haber Merkezi

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