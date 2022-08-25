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25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sağanak yağıştan yine olumsuz etkilenen İstanbul'da son durum?

25 Ağustos 2022, Perşembe 14:08
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş'ta etkili oluyor.


Gece saatlerinde de Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış etkili olmuştu

 

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi, birçok cadde ve sokakta su baskınları oldu.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bazı evleri su bastı, yağmur suları mazgal ve rögar kapaklarından çıktı. Evini su basan vatandaşlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan bir evde yaklaşık 10 santimetre yükselen su nedeniyle halı, battaniye ve koltuk gibi eşyalar zarar gördü.

İrşad Camisi'nin giriş kapısına su baskını yaşanmaması için içi dolu çuvallar ve naylon brandalarla barikat yapıldı.

Vatandaşlar caminin önünde bulunan caddedeki mazgalları da yerinden çıkardı.

Fatih Sultan Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana gelirken yolda ilerleyen bir otomobilin lastiği asfaltta oluşan çukura girdi.

Yeşilkent ve Pınar mahalleleri civarlarında da birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı.

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerlerken ilçede daha önce su baskını oluşan yerlerde vatandaşların aynı mağduriyeti yaşadığı görüldü.

Öte yandan ilçede itfaiye ekiplerine çok sayıda su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de şiddetini artıran yağış, Kartal ve Maltepe'de hafif etkili oluyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için bina girişleri ile otobüs duraklarına sığındı.

Metro İstanbul'dan duyurular

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle bir süredir sadece Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Ayrıca, "TF1 Maçka-Taşkışla" ile "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı kaydedildi.

AA

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