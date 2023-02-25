Sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde depremzede bir aileden Türkçe ve Japonca "Teşekkür ederiz" yazılı notu alan Japon ekibi duygulandı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde depremzede bir aileden Türkçe ve Japonca “Teşekkür ederiz” yazılı notu alan Japon ekibi duygulandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi tahliye edildi. Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçici olarak “hastane”ye çevrildi. Söz konusu okulun bahçesine ise Japon ekibi tarafından sahra hastanesi kuruldu. İçerisinde çeşitli operasyonlar ve tahlillerin yapılabileceği sahra hastanesinde 70 sağlık görevlisi hizmet veriyor. Depremzede bir aile, Japon ekibe Türkçe ve Japonca “Teşekkür ederiz” yazılı kağıt verdi. “Akif”, “Bilal” ve “Anim” adlı çocukların isimleri ile kelebek, kalp ve çiçek figürleri olan not, Japon ekibi duygulandırdı. Japon Sağlık Timi Başkanı Takeshi Ishihara, Ishihara, ekibin tecrübeli ve kaliteli olduğunu dile getirdi. AA

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