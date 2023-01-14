Salda Gölü dipsiz göl olmasın

Eşeler yaylası, Burdur’a bağlı Karamanlı, Tefenni ve Yeşilova ilçeleri ile Denizli’ye bağlı Acıpayam ilçelerinin ortasında 2 bin rakımlı bir dağ.

Eşeler dağı, hayvancılıkla uğraşan köylülerin uğrak noktası olduğu kadar endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Köylüler, hayvanlarını çıkardığı yaylada krom madeni açılacağını duyunca endişeye kapıldı. Bölgede bulunan yer üstü ve yeraltı su kaynakları koruma altındaki Salda Gölü’ne kadar ulaşıyor. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar Salda Gölü’nün millet bahçesi gibi projeleriyle tahrip edildiğini söyledi. Şakar, madenin 2 bin metrede açılacak olmasının Salda Gölü’ne etkisini şöyle vurguladı: “Yapacakları patlatmalar su yollarını değiştirecek. Salda Gölü’nü etraftaki dağlardan gelen sular besliyor. Zaten etrafına sulama göletleri yaparak göle ulaşan suları kestiler. Önceden olan ama şimdi olmayan derelerdeki su akışı Salda Gölü’nde her geçen gün suların çekilmesine neden oluyor. Salda Gölü, Dipsiz Göl ile aynı şeyi yaşamamalı”. Haber Merkezi

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