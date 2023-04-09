Salda’ya maden tehdidi

Salda Gölü civarındaki krom madeninin kapasite artış talebine karşı açılan dava kapsamında 28 Nisan’da bilirkişi heyeti keşif yapacak. hazırlanacak rapor, davanın seyrinde belirleyici olacak.

Yeşilova ve Karamanlı ilçeleri arasında, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sınırında bulunan Niyazlar köyündeki krom madeninin kapasite artışı için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı iki ayrı dava açıldı. Bölgedeki Eşeler Yaylası’nda krom madeninin kapasite artışına itiraz eden 13 kişi ve Karamanlı Belediyesi konuyu yargıya taşıdı. 28 Nisan’da uzmanlar, Burdur Barosu’ndan avukatlar, davacılar ve maden şirketi yöneticileri eşliğinde bir keşif yapılacak. İncelemeden sonra hazırlanacak rapor, davanın seyrinde belirleyici olacak. Alanda 2014 yılından beri faaliyet gösteren Zontaş Zonguldak Taşkömürü Mad. San. ve Tic. A.Ş adına verilen krom madeni ruhsatı, devlet ormanı vasfındaki arazide bulunuyor. Ruhsat sahibi şirket, madeni 2021’in ekim ayında, İstanbul merkezli Manolya Madencilik A.Ş.’ye kiralayarak, işletmeyi bu şirkete devretti. Ruhsat sahasının 22 hektarlık kısmında kapalı ve açık krom madeni işletmeciliği yapan firma, daha fazla üretim yapmak için kapasite artışı talebinde bulundu. Kırma, yıkama ve eleme tesisinin de bulunduğu projeye göre maden işletmesi, mevcut üretim kapasitesini yaklaşık 10 kat artırmak istiyor. Krom madeninin kapasite artırımı için sunduğu başvuru dosyasında, günde 163 metreküp su tüketimi taahhüt ediliyor.

Bilime kulak verin

Krom madeninin bulunduğu alan, dünyadaki ender biyolojik özelliklere sahip Salda Gölü’ne 11 bin 500 metre uzaklıkta. Salda Gölü Koruma Derneği, krom madeninin çevresindeki su kaynaklarının Salda Gölü’nü beslediği gerekçesiyle şu açıklamayı yaptı: “Bu dereler, ekosistemin can damarı ve su kaynağı olarak işlev görüyor. Madende yapılacak kapasite artışı ile ekolojik dengedeki bozulma hızlanacak, suların kirlenmesi insan sağlığını tehdit edecek, endemik türler ve yabani yaşam yok olma tehlikesi altına girecek.” Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Erol Kesici, “Salda Gölü yıllardır insan kaynaklı kirletici faaliyetlerin baskısı altında. Kapalı havza gölü olan bu gölde, kirlilik hızla çevreye yayılır. Çok geç olmadan, göller tamamen kaybedilmeden bilime kulak verilsin” diye konuştu. Mahkemenin Burdur Barosu’nun müdahillik talebini kabul ettiğini, Baro Çevre Komisyonu’nun da keşif sırasında izleyici olacağını belirten dava avukatı Nazlı Oral, “Bilirkişi heyetinin bölgenin geleceği için vicdanlı bir karar vereceğini düşünüyoruz” dedi.