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6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Samsun’da sel ölüme sebep oldu

05 Haziran 2023, Pazartesi 17:00
Samsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi öldü. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı. Amasya’da pikniğe giden 3 kişiden 2’si sel sularına kapılarak kayboldu. Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı. Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

 

AA

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