Samsun'da tezgahlarda istavrit bolluğu

Samsun'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları hareketlenirken, tezgahlarda mezgit 40, barbunya 20, istavrit 30 liradan satışa sunuluyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda sıralanan balıkçı tezgahlarında, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren balık çeşidi arttı. Palamudun henüz istenilen seviyede avlanamadığı Karadeniz'de, mezgit, barbunya ve istavrit ise bol miktarda avlanıyor. Balıkçı Ahmet Köksal, yaptığı açıklamada, vatandaşın balıklara olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Köksal, sezonun açılmasıyla tezgahlarda balıkların da bollaştığını ifade ederek, "Bu sene iyi bir sezon olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaş hamsiyi soruyor. Hamsinin zamanına daha var. Şu an palamut, mezgit, istavrit, barbunya zamanı. Bunun yanında somon, çupra, levrek ilave olarak satılıyor." dedi.