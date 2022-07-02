Samsun’da uhuvvet buluşması

Samsun uhuvvet buluşmalarının ilki 11 Haziran Cumartesi günü Yeni Asya hzmet binasında gerçekleşti.

Ordu, Ünye, Giresun ve Samsun’un çeşitli ilçelerinden Yeni Asya hanım okuyucularının katılımı ile gerçekleşen organizasyon büyük bir coşku, samimiyet ve nur iklimi içerisinde tamamlandı. Şahs-ı manevi kavramı, uhuvvet, Risale-i Nurun Risale-i Nur müellifinin ve Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı manevisi konuları, Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’an-ı Hakim eczanesinden süzülen eserlerinden sunum olarak ortaya konan çalışmalar Yeni Asya hanım katılımcıları tarafından ilgiyle takip edildi. Bir çok il ve ilçenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Yeni Asya hanım okuyucuları birbiriyle tanışma, kaynaşma ve paylaşımda bulunma imkânı yaşadı. Bir sonraki yıl “Karadeniz Uhuvvet Buluşmaları” kapsamında tekrar gerçekleştirilmek üzere program sona erdi. Samsun - Yeni Asya

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