Samsun'un 4 ilçesinde eğitime ara verildi

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi. Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. AA

Okunma Sayısı: 519

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.