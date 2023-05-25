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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Samsun ve Çankırı'da sağanak

25 Mayıs 2023, Perşembe 11:10
Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonucu bazı araziler su altında kaldı.

Vezirköprü'ye bağlı Susuz, Cebeli, İnkaya, Göllüalan ve İncesu mahallelerinde şiddetli yağışın ardından dereler taştı.

Dere yataklarındaki evler ve ahırlar boşaltıldı, ekili alanlarda ise zarar oluştu.

Çerkeş ilçesinde de sağanak nedeniyle Ulusu Çayı'nın debisi yükseldi.

Kadıköy köyünün Ilıca Mahallesi'nde çayın taştığı bölümde Ilıca Köprüsü su altında kaldı.

Köy sakinleri ulaşımı farklı güzergahlardan sağlıyor, bazıları ise riskli yolu tercih ederek köprüyü kullanıyor.

Her yıl aynı problemi yaşadıklarını belirten köy sakinleri yetkililerden yardım istedi.

AA

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